Монтевидео, 24 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Бразильский футбольный «Атлетико Паранаэнсе» одержал победу над уругвайским «Пеньяролем» в первом полуфинальном матче Южноамериканского кубка. Встреча прошла в Монтевидео (Уругвай) и завершилась со счётом 2:1.

Soccer.ru Педро Роша

На второй минуте счёт в матче открыл полузащитник «Атлетико» Мигель Теранс. А спустя 20 минут форвард «Пеньяроля» Агустин Альварес восстановил равновесие.

Победный гол в составе «Атлетико» забил на 75-й минуте Педро Роша, который ранее выступал за московский «Спартак».

Роша, принадлежащий «Спартаку», находится в аренде в «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение рассчитано до июля 2022 года, после чего бразильский клуб может выкупить его.

Напомним, в 2017 году Роша перешёл в «Спартак» из бразильского «Гремио» за €12 млн. За московский клуб он сыграл всего 19 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.