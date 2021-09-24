Москва, 24 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Систему контроля за питьевой водой, добытой из скважин, планируют ввести российские власти. Она будет аналогом Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), действующей для алкогольного рынка, сообщает 24 сентября РБК.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Минеральные воды

Систему апробации воды от скважины до прилавка намерены создать Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Стороны готовятся подписать соответствующее соглашение о взаимодействии, рассказал изданию представитель ЦРПТ.

Инициатива направлена на борьбу с фальсификатом. Дело в том, что существующие маркировки не затрагивают непосредственно добычу воды из скважин.

Так, с 1 декабря текущего года минеральную воду начнут маркировать в обязательном порядке в системе «Честный знак». С 1 марта следующего года маркировать будут все остальные категории питьевой воды, но в обоих случаях речь идёт об уже упакованной продукции.

Единая система, подобная ЕГАИС, объединит и сведения о добыче воды, и информацию о производстве и упаковке товара. Природную воду будут отслеживать на всех этапах пути от скважины к потребителю.

Достоверные данные будут доступны для каждой бутылки. Под контроль попадёт природная питьевая и минеральная вода, включая лечебные воды.

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