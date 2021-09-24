Барнаул, 24 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Алтайском крае сложились наименьшие в Сибири средние потребительские цены на социально значимые продукты питания. Об этом сегодня, 24 сентября, заявила пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи

Со ссылкой на данные на Алтайкрайстата, отмечается, что по состоянию на 20 сентября в регионе зарегистрированы минимальные по Сибири цены на такие продукты, как яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, мука пшеничная, крупа гречневая — ядрица, картофель и капуста.

«С начала сентября розничные цены снизились на морковь — на 33,8%, картофель — на 30,5%, капусту — на 17,2%, лук репчатый — на 11,5%, яблоки — на 10,4%, рыбу мороженую — на 3,3%, муку пшеничную — на 1,9% и рис — на 1,1%», — подчеркнули в министерстве экономического развития Алтайского края.

Также отмечается, что по сравнению с прошлой неделей наибольшее снижение цены зафиксировано на картофель — на 11,8%, или на 3,61 рубля за килограмм, морковь — на 11,4%, или на 4,58 рубля за килограмм, яблоки — на 5,3%, или на 6,5 рубля за килограмм, лук репчатый — на 4,6%, или на 1,35 рубля за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября чиновники известили о снижении розничных цен на морковь (6,7%), помидоры (6,2%) и картофель (3,7%).

Тем не менее, картофель в Алтайском крае стал стремительно дорожать с февраля 2021 года. И если в сентябре 2020 года «второй хлеб» можно было найти по цене 10 рублей за килограмм, то к февралю тот же сорт стал стоить порядка 30 рублей. Сейчас этот овощ стоит 30 — 40 руб. за килограмм.

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