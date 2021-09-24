Ярославль, 24 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков потребовал от подрядчика ускорить работы по благоустройству Юбилейного парка и улицы Комсомольской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

City-yaroslavl.ru Будущая тропа здоровья

Мэр побывал на обоих объектах, а также на проспекте Машиностроителей. Работы на Комсомольской и в Юбилейном ведет одна и та же подрядная организация — ООО «Ярдорремстрой», учредителем которой является известный ярославский дорожник Вагинак Погосян.

«Подрядным организациям поставлена задача ускорить темп работы и завершить благоустройство как можно раньше. Все значимые объекты для города будут сделаны качественно и ещё долго будут радовать ярославцев!», — цитирует Владимира Волкова официальный сайт мэрии.

City-yaroslavl.ru Мэр в Юбилейном парке, крайний слева — Вагинак Погосян

Благоустройство в Юбилейном парке должны были завершить в середине сентября, но до сих пор работы идут. В частности, подрядчик продолжает делать пешеходные дорожки, которые в релизах пресс-службы мэрии называли «тропами здоровья». По сообщению «Городского телеканала», сопровождавшего мэра во время посещения Юбилейного, новый срок окончания благоустройства парка — начало ноября.