София, 24 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Железные дороги Болгарии» (БЖД) объявило о предстоящем резком подорожании пассажирских и грузовых перевозок. Новые тарифы начнут действовать в стране уже с 1 октября нынешнего года, сообщает софийская газета «Сега».

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

Согласно официальной информации, подобная ценовая политика БЖД обусловлена общим ростом цен на электроэнергию в Болгарии.

«Затраты нашей структуры увеличились вдвое, поэтому мы не можем не реагировать на подобные экономические вызовы, — заявил на брифинге в Софии директор Центра развития железнодорожного транспорта Болгарии Любен Нанов. — Безусловно, новые меры вызовут волну общественного недовольство, однако другого выхода у нас попросту нет».