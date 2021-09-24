Чебоксары, 24 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии из-за эпидемической ситуации с коронавирусом «пересмотрят планы» по организации массового забега, посвящённого всероссийскому дню бега «Кросс наций». Он состоится 25 сентября, количество участников поручено «минимизировать по возможности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 24 сентября, на заседании оперативного штаба республики.

Cap.ru Сентябрь 2020 года. «Кросс нации» в Чебоксарах

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По итогам заседания глава Чувашии Олег Николаев отметил рост заболеваемости ОРВИ и больных COVID-19 в республики и, говоря о профилактических мерах, выделил предстоящий забег «Кросс нации» и попросил «не нагонять» участников.

«На отдельных территориях заявлено несколько тысяч человек. Пересмотрите ваши планы, 1 тыс. человек не должно быть в одном месте не должно быть. Предлагаю всем отменить публичные официальные выступления, то есть без выступлений организовывайте мероприятия: собрали группу — старт, собрали группу — старт», — обратился руководитель республики к министерству спорта и руководителям муниципальных образований.

Олег Николаев предложил организационно проработать данный момент за оставшееся время:

«Предлагаю минимизировать количество участников по возможности, то есть не надо нагонять, не надо настаивать, но тех, кто приходят, организованно, группами отправлять на дистанцию».

Ранее в министерстве спорта Чувашии отмечали, что по всей республике на массовый старт выйдут порядка 10 тыс. человек.

«Соревнования проводятся с соблюдением санитарных норм, установленных требованиями Роспотребнадзора. Обязательное требование к участникам — наличие сертификата о полной вакцинации либо документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19», — заявляли ранее в региональном министерстве спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Чувашии пройдёт массовый забег «Кросс наций». Помимо Чебоксар, он состоится в 21-м муниципалитете. В нём примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега. Им предлагается сразиться на дистанциях от 500 метров до 3 километров.