В Чувашии сократят количество участников массового забега «Кросс нации»
Чебоксары, 24 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии из-за эпидемической ситуации с коронавирусом «пересмотрят планы» по организации массового забега, посвящённого всероссийскому дню бега «Кросс наций». Он состоится 25 сентября, количество участников поручено «минимизировать по возможности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 24 сентября, на заседании оперативного штаба республики.
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По итогам заседания глава Чувашии Олег Николаев отметил рост заболеваемости ОРВИ и больных COVID-19 в республики и, говоря о профилактических мерах, выделил предстоящий забег «Кросс нации» и попросил «не нагонять» участников.
Олег Николаев предложил организационно проработать данный момент за оставшееся время:
Ранее в министерстве спорта Чувашии отмечали, что по всей республике на массовый старт выйдут порядка 10 тыс. человек.
«Соревнования проводятся с соблюдением санитарных норм, установленных требованиями Роспотребнадзора. Обязательное требование к участникам — наличие сертификата о полной вакцинации либо документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19», — заявляли ранее в региональном министерстве спорта.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Чувашии пройдёт массовый забег «Кросс наций». Помимо Чебоксар, он состоится в 21-м муниципалитете. В нём примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега. Им предлагается сразиться на дистанциях от 500 метров до 3 километров.