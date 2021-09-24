Красненский район, Белгородская область, 24 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Уголовные дела за незаконное изготовление и хранение самодельного огнестрельного оружия возбуждены в отношении жителя Красненского района Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф/ Самодельный дульно-зарядный пистолет

По предварительным данным, 30-летний местный житель самостоятельно сконструировал огнестрельное оружие по типу дульно-зарядного пистолета. Хранилось «изделие» в зарослях кустарника недалеко от дома мужчины. Подозреваемый успел несколько раз пострелять из оружия.

Уголовные дела возбуждены объединены в одно производство. Наиболее тяжкая статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.