Владивосток, 24 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Приморье за год благоустроена 31 общественная территория в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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Обновленные или вновь построенные парки, скверы, видовые площадки появились в Арсеньеве, Большом Камне, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Фокино, Кавалерово, Октябрьском, Пограничном, Чугуевском, Хорольском муниципальных округах, в Новошахтинске и Светлогорье.

Еще девять общественных пространств благоустраивают в Артеме, Владивостоке, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Хорольском муниципальном округе.

Также благодаря нацпроекту отремонтированы 14 дворов. Всего же вместе с краевой программой в городах и районах Приморья навели порядок на почти 400 придомовых территориях.

Отмечается, что за несколько лет благоустроено почти 500 общественных пространств. Так, в этом году серьезная реконструкция затронула пляжи Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение 2022−2024 годов планируется выделить более 539 млрд рублей.