Москва, 24 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Сегодня, 24 сентября, в Третьяковской галерее в Москве состоится торжественное открытие юбилейной XV Международной выставки фотографии дикой природы «Золотая черепаха», сообщается на портале мэра столицы.

Алексей Яковлев Природа

Выставка «Золотая черепаха» — одна из крупнейших в мире эколого-просветительских проектов. Она объединяет более 25 тысяч фотографов из разных стран.

За 15 лет в проекте приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира. В залах Третьяковской галереи представлены лучшие из них. В программе выставки — мастер-классы, лектории, кинопоказы, игровые квесты для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конкурсе на самое смешное фото дикой природы 2017 года победил венгерский фотограф Тибор Керц.

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