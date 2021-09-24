Уфа, 24 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. 355 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в республике выявили 64 551 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 56 168 человек, в том числе 278 победили инфекцию за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике констатировали смерть 19 пациентов с COVID-19. Прививки от COVID-19 получили 1 261 971 человек, завершили вакцинацию 1 155 713 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили 344 случаев заражения коронавирусом.