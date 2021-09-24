Шадринск, Курганская область, 24 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске местного жителя подозревают в призывах к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Procspb.ru Нет экстремизму

По версии следствия, 28-летний житель Шадринска причислял себя к движению движению «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С умыслом к осуществлению экстремистской деятельности, он разместил в созданной и администрируемой им открытой группе во «ВКонтакте» текст, который содержал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).