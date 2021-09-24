Магас, 24 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Жителей Ингушетии не будут обязывать делать прививки от коронавируса. Власти региона применяют меры убеждения, чтобы граждане сами осознавали пользу вакцинации. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Принуждать к прививке мы не можем, вряд ли кого-то сейчас насильно заставишь пройти вакцинацию. Ограничиваемся разъяснениями и настойчивыми рекомендациями сотрудникам правительства, муниципалитетов, а также работникам спортивных, культурных объектов», — цитирует Калиматова ТАСС.

Он также отметил, что фальшивые сертификаты о вакцинации, которые приобретает ряд граждан, могут сослужить плохую службу. В случае заражения коронавирусом и попадания в больницу к таким лицам будет применяться не та схема лечения, которая им нужна на самом деле, а та, которая выработана для лечения привитых пациентов.

Напомним, план по вакцинации в Ингушетии в настоящее время выполнен на 67%.

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