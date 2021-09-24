Москва, 24 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В сети появились фотографии обновленного лифтбэка Volkswagen Polo, предназначенного для российского авторынка. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Motor.es Обновленный лифтбэк Volkswagen Polo

Сообщается, что модель проходит испытания на юге Европы. Модель Volkswagen Polo 2023 модельного года, представленный на фотографиях, лишен камуфляжа. Однако на передней части модели присутствуют пластиковые накладки.

Модель, возможно, получит новые бамперы и головную оптику. А основные изменения произойдут в списке оснащения Polo.

По предварительной информации, обновленная модель сохранит моторную линейку, которая состоит из 1,6-литровых двигателей MPI мощностью 90 и 110 л. с., а также из 1,4-литрового мотора TSI производительностью 125 л. с. В качестве трансмиссии на модель ставится механическая коробка передач или автоматическая коробка передач DSG с двойным сцеплением.

Ранее Volkswagen начал продажи в Индии нового кроссовера Taigun, который построен на базе платформы MQB-A0-IN.

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