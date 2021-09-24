Бузулукский район, Оренбургская область, 24 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура потребовала в судебном порядке снять с должности незаконно назначенного главу сельсовета в Бузулукском районе, сообщает надзорное ведомство.

Bennett Meier Отставка

В ходе проверки было установлено, что по итогам конкурса, проведенного в 2020 году, комиссия утвердила список из пяти кандидатов для участия в конкурсе на должность главы муниципального образования. В ноябре 2020 года совет депутатов принял решение об избрании главой сельсовета 62-летнего жителя Бузулукского района.

В прокуратуре обратили внимание на то, что избранный кандидат в 2012 году был осужден за совершение тяжких преступлений и права на подачу документов для участия в конкурсе, согласно федеральному закону, до 2023 года не имел.

Надзорное ведомства подало иск с требованием отменить незаконное решение представительного органа муниципального образования об избрании главой сельского совета. Суд удовлетворил требование. Судебное решение в силу не вступило.