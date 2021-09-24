Красноярск, , 10:08 — REGNUM На муниципальных выборах в Красноярском крае, прошедших с 17 по 19 сентября, на большинстве территорий победили представители «Единой России». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Выборы в Красноярском крае Krkstate.ru

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Так, кандидаты от правящей партии одержали победу на выборах главы в шести из семи сёл. В Канском райсовете единороссы завоевали 65% мест, в представительных органах Манского и Эвенкийского муниципального района — по 55%.

«В ходе дополнительных и повторных выборов из 12 депутатов городских и районных Советов единороссы получили 10 мандатов, КПРФ и «Справедливая Россия» — по одному мандату», — отметили в правительстве.

Всего на выборах депутатов разных уровней представители ЕР забрали 56,6% мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы состоялись 17−19 сентября. По предварительным данным, на выборах в региональный парламент «Единая Россия» получила 34,63%, КПРФ — 22,89%, ЛДПР — 13,66%, «Новые люди» — 7,84%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 6,14%.

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