Иркутск, 24 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 24 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4864 человека, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 107 189 человек (+379 за сутки).

Госпитализированы 1935 (+65 за сутки). Выздоровели 96 606 пациентов (+421 за сутки).

Ещё 435 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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