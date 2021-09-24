Сингапур, 24 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В популярной мобильной игре Free Fire впервые пройдёт событие-кроссовер с кинофильмом. Уже 10 октября 2021 года в проекте появится эксклюзивный контент из кинокомикса «Веном 2», сообщают корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе компании Garena.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

В рамках ивента геймеры смогут получить различные косметические предметы в стиле «Венома 2». Сообщается также, что фанатов Free Fire ожидают «неожиданные сюрпризы» и в кинотеатре — в самом фильме должны появится отсылки к игре.

Добавим, что премьера «Венома 2» в России состоится 30 сентября 2021 года. Главную роль в картине вновь исполнит Том Харди.