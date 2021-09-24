Екатеринбург, 24 сентября 2021, 10:06 — REGNUM Главой свердловского министерства цифрового развития стал Михаил Пономарьков. Об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.
Пономарьков победил в конкурсе на должность министра. «Я жду от Минцифры новых подходов, идей и решений», — прокомментировал назначение губернатор Евгений Куйвашев.
Назначенный руководитель является выпускником ТюмГУ. Пономарьков работал заместителем директора департамента информатизации и связи Свердловской области, после этого — замминистра цифрового развития и связи региона.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство создали в 2021 году.
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