Минск, 24 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Цмоки-Минск» в первом матче сезона 2020/21 Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 92:44.

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Самым результативным стал сербский центровой ЦСКА Никола Милутинов, на счету которого 14 очков. В составе «Цмоки-Минск» центровой Вадим Стубеда набрал 13 очков.

В следующем матче ЦСКА примет польский клуб «Зелена Гура», игра состоится 26 сентября. «Цмоки-Минск» на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», матч пройдёт 2 октября.