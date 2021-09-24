Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Одна из пяти жертв восхождения на Эльбрус оказалась жительницей Санкт-Петербурга. Еще три петербуржца из группы, совершавшей восхождение, были спасены. Об этом 24 сентября сообщается в паблике «Эльбрус-восхождение 2021».

Альпинисты

По предварительным данным, в результате восхождения на Эльбрус погибли 35-летняя Анна М. из Якутска, 38-летний Вячеслав Б. из Тюмени, 32-летняя Елена Н. из Петербурга, 40-летняя Анастасия Ж. из Тольятти и 32-летняя Ирина Г. из Екатеринбурга. Пострадали и были доставлены в больницу петербуржцы: 44-летний Денис В., 35-летний Артем Н., 45-летняя Анна С., а также еще шесть человек.

«Случилась беда: две группы Ильи Чуйкова и Антона Никифорова попали в небывалый шторм на спуске с вершины. Погибло пять участников», — говорится в сообщении в группе организаторов восхождения.

На вершину вышло 16 участников и четыре профессионала: Илья Чуйков — лидер, Антон Никифоров — лидер, Таулан Кипкеев и Игорь Даньков — помощники. На плато вершины группа поднялась примерно к 10:00 23 сентября.

«Одной из участниц стало плохо, приняли решение ее спустить на Седловину. Группа пошла дальше к вершине, Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10−15 минут резко упало давление, ветер стал дул снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска, на Седловине, участница умерла на руках Игоря», — говорится в сообщении.

До 15:00 Игорь Даньков ждал группу и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере. Затем принял решение спускаться самостоятельно.

«Игорь был первым, кто сообщил координатору о трагедии. После получения сообщения координатор Елена Алимова сразу же позвонила дежурному МЧС, сообщила, что на вершине находится группа восходителей и сразу же выехала в Терскол. МЧС развернули спасательную операцию», — говорится в сообщении.

Во время спуска оставшиеся три гида разделили группу на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать массового замерзания и начали спуск. Однако во время спуска с плато на Седловину произошел срыв связки, один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось еще больше. В результате от переохлаждения на тропе умерло еще два участника.

«Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900м, где и скончались не приходя в сознание. Таким образом общее число погибших пять человек из 20-ти», — подвели итоги в группе-организаторов.

В настоящий момент часть участников отказалась от медицинской помощи за ненадобностью и сейчас спят в гостинице Джантуган. Гиды и другая часть участников с обморожениями находятся в региональной больнице Нальчика.

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Как сообщалоИА REGNUM, по факту гибели людей начата доследственная проверка.