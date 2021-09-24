Воронеж, 24 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Новый автобусный маршрут начинает работу в Воронеже с 24 сентября. Маршрут №21 свяжет микрорайон Шилово с Железнодорожным районом, сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

Новый автобусный маршрут № 21 «мкр. Шилово (ост. Поликлиника №7) — Северо-Восточный р-н (ост. «Школа»)» заработает в рамках внедрения новой маршрутной сети. Пока маршрут будет работать в тестовом режиме, с 24 сентября в пиковые часы на него выпустят шесть единиц подвижного состава среднего класса, в последствии количество транспорта на маршруте планируется увеличить.

В мэрии уточнили, что осенью в городе планируется запустить ещё несколько новых маршрутов, в том числе № 29 «Митрофановский источник — ул. Шишкова», № 86 «к-тр Спартак — мкр. Озерки». Точная дата пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже внедряют новую маршрутную сеть, в соответствии с которой было объявлено о решении сократить часть автобусных маршрутов и ввести новые. Так, в апреле 2021 года в городе ликвидировали 14 городских маршрутов.