Москва, 24 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Объём экспорта из Москвы товаров машиностроения в первом полугодии 2021 года составил 4,59 млрд долларов США, сообщил 24 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Показатель на 46,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг 4,59 млрд долларов США, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и почти на 15% превышает показатель за тот же период 2019 года», — сказал Ефимов.

По его словам, рост связан с повышением спроса на оборудование и детали. Столичная продукция востребована как в странах ближнего зарубежья, так и в Азии — Южной и Юго-Восточной, Европе и Северной Африке.

Основными импортёрами стали Китай (более 483 млн долларов), Казахстан (около 481 млн долларов) и Белоруссия (около 434 млн долларов). Существенные закупки московских товаров машиностроения сделали и в Германии.