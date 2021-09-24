Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM Многостороннее мировое управление, которое ослабевает в настоящее время, необходимо укрепить для решения общих задач. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил 24 сентября, выступая на Генеральной ассамблее ООН по видеосвязи.

Марио Драги World Economic Forum

По его словам, в последнее время наблюдается прогрессивное ослабление многополярного мира, что было залогом мира, безопасности и процветания после войны. Однако в последние месяцы возникли проблемы, которые нельзя решить в одиночку.

«Нам необходимо придать новый импульс многополярному мироустройству», — почеркнул Драги.

Так, председатель итальянского правительства указал на неприемлемую разницу между богатыми и бедными странами в охвате населения вакцинами против COVID-19 — 65% против 2%. Также он обратил внимание на проблемы неравенства, бедности и голода, климатических изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, князь Монако Альбер II, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал к решительным мерам по защите природы.

Читайте также: Князь Монако призвал принять решительные меры по защите природы и климата