Ижевск, 24 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 сентября прививку от коронавируса сделал 389 881 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Второй компонент препарата получили 322 738 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие двое суток вакцинировались 2466 жителей республики. 1438 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделал 40 741 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 1342 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 сентября в республике провели 1 696 008 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5642 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 7732 исследования.

Читайте также: В Удмуртии провели почти 1,7 млн тестов на коронавирус