Уфа, , 10:06 — REGNUM Проект развития Башкирского Зауралья представил глава республики Радий Хабиров на окружном совещании по социально-экономическому развитию с главами четырёх регионов Приволжского федерального округа.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что совещание в формате видеоконференции было проведено заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко и полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Хабиров сообщил, что для развития Башкирского Зауралья необходимо решить три задачи: построить железную дорогу «Сибай-Подольск-Сара», возвести новую цифровую электростанцию и создать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Урал».

"Железная дорога позволит доставить более 9 млн тонн руды с действующих месторождений до промышленных предприятий южного Урала. Это значит, что будут расти товарооборот, прибыль, будут новые рабочие места. Также эта ветка обеспечит прямую связь в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла со странами Средней Азии, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа, сократит на 250 км путь до границы Казахстана. В целом создаст дополнительные условия для развития экспорта», — заявил Хабиров, попросив Дмитрия Чернышенко содействовать включению проекта в долгосрочную программу развития РЖД.

Хабиров отметил, что по предварительным данным, на реализацию данного проекта необходимо свыше 34 млрд рублей инвестиций.

«Учитывая капиталоёмкость проекта, считаем целесообразным реализовать его в рамках концессии с участием РЖД и Уральской горно-металлургической компании, с которой мы уже провели необходимые переговоры», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Хабиров также отметил, что Зауралье на протяжении многих лет испытывает серьёзный дефицит электроэнергии. При этом возведение новой электростанции на 500 кВ обеспечит потребности предприятий и будущих крупных производств, которые появятся на этой территории в ближайшее время.

«Объём финансирования оценивается в шесть млрд рублей», — отметил глава республики.

Глава региона заявил, что создание в четырех районах Зауралья особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал» будет способствовать совмещению туристического и лечебно-оздоровительного комплексов с получением мультипликативного эффекта, а также развитию межмуниципальных связей.

Ране ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии также рассказал о реализации региональных климатических проектов.

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