Ижевск, 24 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 24 сентября провели 1 696 008 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5642 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 7732 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 18 летальных случаев.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1907 человек.

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