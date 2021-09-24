Баку, , 09:59 — REGNUM В настоящее время Азербайджан подал России заявки на приобретение новых образов оружия и военной техники. Об этом 24 сентября рассказал азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью журналу «Национальная оборона».

Ильхам Алиев President.az

«По всем направлениям у нас идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», — сказал он.

Также Алиев отметил, что он уверен в том, что в дальнейшем сотрудничество России и Азербайджана «будет идти по нарастающей».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября направил на имя президента России Владимира Путина письмо в котором выразил соболезнования в связи с трагедий в Перми.