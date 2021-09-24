Ижевск, 24 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 18 летальных случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 66, 70, 80, 81, 83, 84 и 95 лет, а также мужчины в возрасте 53, 59, 64, 68, 70, 80, 86 и 87 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1907 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 сентября в регионе выявили 232 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне было подтверждено 230 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 52 034 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7964 жителя.

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