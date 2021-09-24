Ангарск, Иркутская область, 24 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. СУ СК РФ Иркутской области сегодня, 24 сентября, фактически подтвердил информацию об истязаниях, пытках и изнасилованиях, которые применялись в отношении заключенных и подследственных в учреждения УФСИН в Иркутской области. Расследование уголовного дела, возбужденного 10 апреля 2020 года по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1. 2 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии») завершено.

Wallspaper.ru Колония

Следствием установлено, что в апреле 2020 года в Ангарске несколько осуждённых исправительной колонии №15 не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, совершив в отношении последних противоправные действия.

После чего заключённые организовали массовые беспорядки на территории колонии. Осужденными осуществлен поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии, учреждению причинен серьезный ущерб.

В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу окончены. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, содержащимися более чем в 150 томах. По данному уголовному делу привлечено к уголовной ответственности 19 лиц.

В отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве.

Так, в производстве третьего отдела по расследованию особо важных дел находится уголовное дело по факту совершения в январе 2021 года в отношении осужденного ФКУ СИЗО — 1 ГУФСИН России по Иркутской области действий сексуального характера с применением насилия и причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенных группой иных лиц, содержащихся в данном учреждении.

В одном производстве с данным уголовным делом осуществляется уголовное преследование в отношении нескольких сотрудников СИЗО-1 по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Тем же отделом завершено расследование уголовного дела об аналогичных преступлениях, совершенных в январе 2021 года в отношении осужденного ФКУ ИК — 6 ГУФСИН России по Иркутской области.

«Примечателен тот факт, что, начав расследования по уголовному делу о групповом изнасиловании в иркутском СИЗО, по которому подозреваемыми проходили заключенные, СК выделил в отдельное производство дело в отношении уже сотрудников СИЗО. Претензий у силовиков к работникам иркутской ФСИН очень много.

Пересказывать весь текст пресс релиза не видим никакого смысла. Эпизодов много. Однако, скорее всего, это лишь те случаи, которые благодаря волевой позиции Генпрокуратуры РФ, довели до уголовных дел», — отмечает телеграм-канал «Иркутск политический».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года сотрудники центрального аппарата ФСИН России по итогам проверок фактов истязаний, пыток и насилия в СИЗО Иркутской области выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Поводом послужили видеоматериалы с истязаниями, пытками и насилием над осуждёнными. Как итог — задержан начальник ИК-6, а начальник СИЗО-1 был уволен по отрицательным мотивам, возбуждены уголовные дела.

Читайте также: ФСИН выявила почти всех причастных к пыткам в иркутских колониях

Читайте также: У заключённых СИЗО-3 в Приангарье найдены запрещённые предметы

Читайте также: В Иркутске по делу о пытках задержан начальник ИК-6

Читайте также: В иркутских СИЗО и колонии выявлены факты истязаний, пыток и насилия