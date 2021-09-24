Ижевск, 24 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 24 сентября выявили 232 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне было подтверждено 230 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 52 034 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 52 ребенка в возрасте до 14 лет и 41 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 95 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 42 163 человека. Скончались 1907 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 16 летальных случаев, накануне скончались 18 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7964 жителя. Из числа получающих лечение 6584 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1566 человек — в состоянии средней степени тяжести, 374 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговом центре «Молл Матрица» в Ленинском районе Ижевска открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Прививочный пункт организован на втором этаже здания. Он будет работать с 10:00 до 20:00 по местному времени ежедневно.

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