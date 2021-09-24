Челябинск, 24 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Челябинской области за 23 сентября выявили ещё 370 носителей коронавируса. Об этом 24 сентября сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 95 271 ковид-пациента. Выздоровели и выписаны 81 213 человек.

Больных COVID-19 насчитывается уже 9497 человек. Скончался за сутки от ковида ещё 21 гражданин.