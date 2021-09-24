Нью-Йорк, США, , 09:55 — REGNUM Главы МИД Южной Кореи и Японии подтвердили наличие разногласий по историческим проблемам периода Второй мировой войны, договорившись тесно общаться для построения отношений, «ориентированных в будущее». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Японии Чон Ый Ёна и Тисимицу Мотэги состоялась 23 сентября в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Чон Ый Ён призвал своего японского коллегу активизировать двусторонние дипломатические консультации для поиска решений исторических проблем и повторил, что экспортные ограничения должны быть отменены в ближайшее время.

Министры договорились продолжить сотрудничество в двустороннем и трёхстороннем форматах с участием США в целях денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

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