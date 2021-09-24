Майкоп, 24 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин открылся в Республике Адыгея 23 сентября. В церемонии открытия принял участие глава региона Мурат Кумпилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Адыгеи.

Фото Алексея Гусева В Адыгее открылся чемпионат России по дзюдо

Приветствуя участников состязаний, Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея — признанный центр отечественного дзюдо, подаривший миру всемирно известную майкопскую школу дзюдо. Начало ей положил лучший тренер по дзюдо XX века Якуб Коблев, его имя сегодня носит Дворец спорта, ставший в этом году площадкой для проведения чемпионата России по дзюдо.

Глава Адыгеи подчеркнул, что Якуб Коблев также основал Институт физической культуры и дзюдо АГУ, подготовил сотни мастеров спорта. Его воспитанниками стали олимпийский чемпион по дзюдо (1976 г.), Владимир Невзоров; бронзовый призер Олимпийских игр (1980 г.), Арамбий Емиж, многократный чемпион мира и Европы Хазрет Тлецери. Олимпийские чемпионы по дзюдо и призеры последних лет Арсен Галстян, Беслан Мудранов, Хасанбий Таов начинали свой путь к спортивным победам воспитанниками майкопской школы дзюдо.

«У дзюдо в Адыгее — своя история. У нас особое отношение к этому виду спорта. Мы рады тому, что республика вносит свой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в нашей стране. Для нас важно, чтобы наши талантливые юноши и девушки имели все условия для самореализации. В Адыгее, как и во всей стране, многое делается для того, чтобы занятия спортом были доступны для всех, чтобы был большой выбор видов спорта. А самое главное — чтобы спортивные традиции продолжались», — сказал Мурат Кумпилов.

Чемпионат России по дзюдо проходит с 23 по 26 сентября при строгом соблюдении санитарных требований. В состязаниях участвуют более 500 спортсменов из 61 субъекта РФ. В числе участников — 303 мастера спорта, 25 мастеров спорта международного класса, три заслуженных мастера спорта. В команду Республики Адыгея вошёл 31 спортсмен (24 человека — мужская сборная и семь — женская), из них 11 мастеров спорта и 20 кандидатов в мастера спорта России.