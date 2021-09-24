Абакан, 24 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Темпы вакцинации против коронавируса в Хакасии сильно снизились. Об этом заявил министр здравоохранения республики Олег Ананьевский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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«Единственный путь побороть инфекцию — вакцинация, темпы которой очень сильно снизились. И мы сегодня видим плачевный результат», — отметил он.

Напомним, эпидситуация в регионе резко начала ухудшаться на этой неделе. В связи с ростом числа больных COVID-19, занятость коечного фонда достигла 88%.

По состоянию на 24 сентября в республике первым компонентом вакцины привиты 174 тыс. человек. Завершили вакцинацию чуть более 152 тыс. жителей. При этом по плану для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения или 322 тысячи человек.

В связи с этим глава минздрава призвал жителей позаботиться о себе и пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19.