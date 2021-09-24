Тула, 24 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Шесть современных научных лабораторий появится в Тульской области, их создание получило поддержку Министерства науки и высшего образования РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона 24 сентября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым на ПМЭФ-2021

В 2021—2023 годах проект будет получать ежегодную финансовую поддержку в 90 млн рублей. В новых лабораториях смогут работать более 60 молодых ученых.

«Впервые в Туле на базе двух университетов — участников научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» ТулГУ и Новомосковского института «РХТУ имени Д.И. Менделеева» будут созданы полноценные научно-исследовательские лаборатории, которые возглавят молодые ученые», — отметил председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

Четыре лаборатории откроется на базе Тульского госуниверситета. В лаборатории биологически активных соединений и биокомпозитов будут заниматься исследованиями физико-химических свойств материалов для применения в медицине, биотехнологии и химической промышленности. Молодые ученые разработают синтезированные компоненты для новых отечественных антисептических и дезинфицирующих средствах — российской альтернативы известным импортным антисептикам. Также будет создана лаборатория экологической и медицинской биотехнологии — здесь будут создавать биоанализаторы нового поколения. Разработки тульских ученых позволят быстро анализировать пробы воды, например, на предприятиях системы водоочистки и станциях санитарно-эпидемиологического контроля.

Ещё одна лаборатория — когнитивных технологий симуляционных систем. Здесь молодые ученые будут работать над созданием тренажерных комплексов различного назначения. Такие тренажеры-симуляторы могут быть использованы при подготовке специалистов, например, сухопутных войск, для отработки навыков обнаружения и захвата различных типов воздушных и наземных целей. В лаборатории химии композиционных соединений и углеродных материалов будет вестись работа над созданием экспериментальной и методической базы для фундаментальных исследований в области газопроницаемости материалов. Это позволит расширить номенклатуру производства уплотнительных материалов.

Лаборатория ионных материалов откроется в Новомосковском институте «РХТУ имени Д.И. Менделеева» — здесь ученые займутся разработками уникальных полимеров и полимерных гелей, которые в будущем смогут применяться для очистки вод, топливных водородных элементов, а также в биоинженерии для создания искусственной кожи и искусственных нервных волокон. Молодые ученые лаборатории «умных» материалов и технологий создадут принципиально новые технологические решения для нефтегазовой, химической, пищевой и оборонной промышленностей.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Тульская область — один из регионов, где активно реализуется нацпроект «Наука и университеты», в числе основных целей которого сделать работу в стране привлекательной для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.