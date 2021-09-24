Рим, 24 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В сети появились фотографии модернизированного суперкара Iso Rivolta GT из лимитированной серии. Снимки размещены на онлайн-площадке Issimi.

Issimi Iso Rivolta GT

Машина была модернизирована тюнинг-ателье Zagato. Тираж суперкара составляет 19 единиц. Посвящён автомобиль модели Iso Grifo A3﻿/﻿C 1960‑х годов.

Специалисты Zagato выполнили дизайн автомобиля в духе винтажного спорткара. При этом кузов машины сделан из карбона. На доработку одного купе специ­алисты Zagato затрачивали до 2500 человеко-часов.

В качестве силового агрегата у лимитированного автомобиля стоит мотор V8 рабочим объёмом 6,2 литра и производительностью 660 л. с. «Движок» агрегатируется с восьми­позиционной автоматической коробкой передач и задним приводом.

Ранее на онлайн-площадке James Edition была выставлена на продажу уникальная версия гиперкара Koenigsegg Agera S Hundra. Автопроизводители оформили кузов машины большим количеством деталей из золота.

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