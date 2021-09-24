Чебоксары, 24 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне низких темпов вакцинации планируют запретить доступ невакцинированных от COVID-19 в республиканские спортивные и культурные учреждения. Пока на один день, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

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25 сентября в Чувашии впервые пройдёт акция «Культпоход в музей». В этот день республиканские государственные музеи можно будет посетить бесплатно — это национальные и художественные музеи, мемориальный комплекс лётчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

«Вход на безвозмездной основе будет доступен только по QR-коду вакцинированного от COVID-19. То есть посетить музеи смогут лишь те, кто сделал прививку от коронавируса», — говорят в администрации главы Чувашии.

Также 25 сентября в Чувашии пройдёт очередной День здоровья и спорта. Данные акции проводятся с 2014 года, позволяя жителям бесплатно посещать республиканские и муниципальные учреждения спорта.

«Доступ в подведомственные минспорту Чувашии республиканские спортивные учреждения будет осуществляться только по QR-коду вакцинированного. С октября сертификат о вакцинировании понадобится для посещения муниципальных спортивных объектов», — предупреждают в ведомстве.

Напомним, что 25 сентября «пилотными» площадками выбрали 13 спортивных республиканских учреждений.

Ранее власти заявляли, что в Чувашии достаточное количество вакцинированных от COVID-19, но последнее время темпы иммунизации снизились. По информации на 15 сентября, прививку сделали свыше 300 тыс. жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под ковидные стационары занято 28% коечного фонда в системе здравоохранения, за последнюю неделю дополнительно оборудовано 300 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 33 394 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 30 238 больных, от COVID-19 скончались 2238 пациентов.