Ханты-Мансийск, 24 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (47 случаев), сообщает 24 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 162 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 24 сентября в Югре зарегистрировано 74 126 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 70 624 человека, 1093 пациента с COVID-19 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).