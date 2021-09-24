Екатеринбург, 24 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга Ирина Г. погибла во время восхождения на гору Эльбрус, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Эльбрус

По данным главка, 32-летняя женщина находилась в составе группы. Ирина Г. стала одной из пяти погибших, чьи тела нашли спасатели, заявили в МЧС порталу «Е1».

Ещё один житель Екатеринбурга, Дмитрий П., выжил в ходе экспедиции.

Как сообщало ИА REGNUM, при восхождении на Эльбрус группа альпинистов из 19 человек попала в сильную пургу. Сообщается о пятерых погибших.