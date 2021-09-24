Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. На Камчатке программу социальных туров для пенсионеров продлили до середины декабря. Горячие источники посетили уже 3,2 тыс. человек. Планируется, что до конца года этой возможностью воспользуются ещё 3,4 тыс. пенсионеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«В этом году расширился список поездок для старшего поколения, теперь можно поехать в Зеленовские озерки, на Апачинские термальные источники, в Начикинский бассейн, Малки. Участниками проекта стали не только жители краевой столицы, но и Елизовского района и Вилючинска», — рассказала заместитель министра социального благополучия и семейной политики Камчатского края Кира Сафронова.

Из Петропавловска-Камчатского пенсионеры выезжают на базы отдыха в паратунской зоне два раза в неделю. Планируется, что до конца года 1650 человек из краевой столицы смогут отдохнуть по спецпрограмме, инициированной в 2020 году губернатором Камчатки Владимиром Солодовым. 1200 пенсионеров из Елизовского района побывают на Апачинских источниках, базах отдыха «Малки» и «Зеленовские озерки», в Начикинском бассейне. 560 пожилых жителей Вилючинска смогут отдохнуть в Апачинских термальных источниках и в санатории «Начикинский».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке многодетная семья по поручению губернатора края Владимира Солодова переехала в служебное жильё и поставлена в очередь на получение квартиры.