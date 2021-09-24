Канберра, 24 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Французская оборонная компания Naval Group собирается выставить счет австралийскому правительству после того, как контракт на строительство подводных лодок на 90 миллиардов долларов был отменен, когда Австралия присоединилась к оборонному соглашению с США и Великобритания в рамках AUKUS. Об этом 24 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Заявление с требованием компенсации будет отправлено в Канберру в ближайшие недели. Об этом ранее в интервью газете Le Figaro исполнительный директор Naval Group Пьер Эрик Поммелле.

В 2016 году компания подписала соглашение с правительством Австралии о строительстве 12 дизельных подводных лодок. Но на прошлой неделе Австралия присоединилась к договору AUKUS с США и Великобританией, согласно которому она получит технологии для строительства атомных подводных лодок. В свою очередь Поммеллет отметил, что правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона разорвало контракт совершенно неожиданно.

Ожидается, что компенсация обойдется австралийским налогоплательщикам в 450 миллионов долларов.