Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Крупная партия наркотиков изъята в Петербурге сотрудниками петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков при помощи спецназа «Гром», который блокировал микроавтобус наркокурьера. Общая масса изъятого превышает 10 килограмм.

Pixabay.com Наркотики

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, операция по задержанию наркоторговца прошла на улице Подвойского в Невском районе.

За рулем микроавтобуса находился 29-летний житель Петербурга, а в салоне автомобиля — его жена и мать. В автомобиле полицейские обнаружили и изъяли наркотики и психотропные вещества пяти видов. Наркотики были расфасованы и подготовлены для тайников-закладок. Общий вес изъятого превысил 10 килограммов.

«По данным полиции, водитель микроавтобуса обслуживал клиентов интернет-магазина по продаже наркотиков в Даркнете: осуществлял развозку и закладку в тайники заказанные наркотики, в том числе и за пределами Петербурга», — уточнили в ГУ МВД.

Водитель микроавтобуса стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению») и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных средств). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Наркокурьер задержан, его родственники проходят по уголовному делу свидетелями.