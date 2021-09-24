Абакан, 24 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в региональном правительстве.

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Жертвами COVID-19 стали четыре женщины (66 лет, 71 год, 81 год, 85 лет) и трое мужчин (21 год, 70 лет, 77 лет).

По данным регионального оперштаба, с начала 2021 года в Хакасии скончались 711 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе подтверждено 20 539 случаев COVID-19.