Абакан, 24 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Хакасии вновь занялись расширением коечного фонда для ковид-пациентов в связи с резким ухудшением эпидситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Так, в республиканской больницу им. Ремишевской планируется организовать 200 коек. Кроме того, в «красную зону» переведут два этажа в лечебном корпусе Саяногорской межрайонной больнице, а также стационар на 30 коек в Республиканском кожвендиспансере.

«На сегодняшний день количество развёрнутых коек для пациентов с COVID-19 составляет 880, из них занято 774. Доля свободного конечного фонда 12%», — отметили в правительстве.

Дальнейшие меры по расширению коечного фонда, как отмечается, будут зависеть от эпидемиологической обстановки на следующей недели.