Джакарта, , 09:44 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии прокомментировало доклад Организации Объединенных Наций (ООН), касающийся насилия в Папуа, сообщает CNN INdonesia.

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Индонезия осуждает все формы запугивания и насилия в отношении активистов-правозащитников.

В МИД Индонезии заявили, что почти все из 32 стран, упомянутых в документе, являются развивающимися странами. К сожалению, в докладе не упоминаются случаи нарушения прав человека в развитых странах, случаи исламофобии, расизма и дискриминации.

Индонезия — одна из 45 стран, включенных в годовой отчет ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН назвал страны, применяющие насилие в отношении активистов-правозащитников.

Подробнее в материале: Генсек ООН: Индонезия применяет насилие в отношении правозащитников