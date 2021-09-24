Канберра, 24 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Сенатор Скотт Райан уйдет в отставку с постов главы сената Австралии и сенатора от штата Виктория на девять месяцев раньше запланированного срока. Об этом он объявил 24 сентября, передает телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

В своем заявлении Райан отметил, что хотел бы направить своим коллегам «подробное» разъяснение до момента возобновления работы парламента 18 октября, чтобы новый глава мог быть избран до конца текущего года.

«Для меня было честью быть 25-м президентом сената, работать со всеми моими коллегами в сенате, должностными лицами и персоналом парламента в течение последних четырех лет», — говорится в заявлении Райана.

Отмечается, что его досрочная отставка наступила после того, как в марте прошлого года он объявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах.