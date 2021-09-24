Матвеевский район, Оренбургская область, 24 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Матвеевском районе трое детей отравились угарным газов в результате пожара в жилом доме, сообщает 24 сентября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Последствия пожара в селе Сарай-Гир

ЧП в селе Сарай-Гир произошло в ночь на 23 сентября. На месте пожара работали два боевых расчёта и автоцистерна. Огонь повредил кровлю, потолочные перекрытия и стены дома.

В результате пожара трое детей 2012, 2015, 2017 годов рождения получили отравление угарным газом. Предварительно причиной возгорания назван недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

По факту пожара, в результате которого пострадали дети, проводится проверка.