Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Руководство «Барселоны» поддерживает главного тренера команды Рональда Кумана. Об этом 24 сентября заявил спортивный директор клуба Рамон Планес.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

«Куман пользуется нашей поддержкой. Он наш тренер», — приводит слова Планеса RMC Sport.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шестом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла с «Кадисом» вничью — 0:0. «Барселона» не смогла победить в третьем матче подряд.