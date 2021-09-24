Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Обсуждение вопросов обороны и приоритетов в сфере безопасности, включая вопросы, связанные с Афганистаном, Россией и НАТО, провели первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс и статс-секретарь в минобороны Германии по вопросам вооружений, информационной техники и планирования Бенедикт Циммер. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Пентагона.

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В заявлении отмечается, что в ходе встречи Хикс и Циммер «обменялись мнениями относительно обороны и приоритетов в сфере безопасности, включая Афганистан, Индо-Тихоокеанский регион, Россию и НАТО».

Кроме того, указывается, что замглавы Пентагона «поделилась новой информацией по поводу продолжающихся США обзоров стратегии» и уточнила, что решение властей ФРГ о приобретении у американской стороны пяти морских патрульных самолетов (МПС) P-8A Poseidon «расширит возможности страны по реагированию на общие опасения в сфере безопасности».

Также уточняется, что стороны «выразили готовность продолжать сотрудничество по ряду направлений, включая оперативную совместимость в НАТО, безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, а также общие вызовы в сфере безопасности в космосе и новые технологии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) Армин Лашет поддержал запуск газопровода «Северный поток — 2».