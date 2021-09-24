Калуга, 24 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. На территории Калужской области в январе-августе 2021 года за счёт всех источников финансирования построено 4893 квартиры общей площадью 463,8 тыс. кв. метров, что составило 110,9% к январю-августу 2020 года, сообщает 24 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Населением за счет собственных и заёмных средств построено 2798 жилых домов общей площадью 345,5 тыс. кв. метров (74,5% от всего введенного жилья по области, в январе-августе 2020 года — 74%).

Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счёт собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов в январе-августе 2021 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.